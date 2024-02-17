Байкова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1962

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1962

Отец: Байков Петр Нилович

Мать: Ломарёва Анна Ильинична

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