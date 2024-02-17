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Байкова Мария Петровна
Байкова Мария Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.03.1962
Пол
Женский
Отец
Байков Петр Нилович
1934 г.р.
Мать
Ломарёва Анна Ильинична
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1962
Отец:
Байков Петр Нилович
Мать:
Ломарёва Анна Ильинична
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