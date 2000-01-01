Таргариен Алисса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Алисса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таргариен Джейхейрис I

Мать: Таргариен Алисанна

Рождение ребёнка
Около 80

Сын: Таргариен Визерис I

Отец ребёнка: Таргариен Бейлон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Деймон

Отец ребёнка: Таргариен Бейлон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таргариен Бейлон

Смерть
Неизвестно
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