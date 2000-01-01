Таргариен Алисса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таргариен Джейхейрис I
Мать: Таргариен Алисанна
Рождение ребёнка
Около 80
Сын: Таргариен Визерис I
Отец ребёнка: Таргариен Бейлон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Деймон
Отец ребёнка: Таргариен Бейлон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таргариен Бейлон
Смерть
Неизвестно