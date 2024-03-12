Тропин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1907
Дочь: Портнова Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Тропина Ирина Гергиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропин Виталий
Мать ребёнка: Тропина Ирина Гергиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непорент Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Тропина Ирина Гергиевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость