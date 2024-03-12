Тропин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1907

Дочь: Портнова Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Тропина Ирина Гергиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропин Виталий

Мать ребёнка: Тропина Ирина Гергиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непорент Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Тропина Ирина Гергиевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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