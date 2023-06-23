Павлович Павлина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлович Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Павлович Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлович Павлина Алексеевна
Отец ребёнка: Павлович Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлович Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлович Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деркач Васелина Федоровна
Отец ребёнка: Деркач Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деркач Федор
Рождение ребёнка
04.12.1929
Дочь: Павлович Екатерина Алексевна
Отец ребёнка: Павлович Алексей
Смерть
Неизвестно