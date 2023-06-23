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Павлович Павлина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Павлович Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлович Павлина Алексеевна

Отец ребёнка: Павлович Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Петр Алексевич

Отец ребёнка: Павлович Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Иван Алексевич

Отец ребёнка: Павлович Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деркач Васелина Федоровна

Отец ребёнка: Деркач Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деркач Федор

Рождение ребёнка
04.12.1929

Дочь: Павлович Екатерина Алексевна

Отец ребёнка: Павлович Алексей

Смерть
Неизвестно

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