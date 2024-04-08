Гуров Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Лариса Петровна
Мать ребёнка: Гурова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Гурова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Анна Тимофеевна
Смерть
1994