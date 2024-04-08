Гуров Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуров Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Лариса Петровна

Мать ребёнка: Гурова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Гуров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Гурова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Анна Тимофеевна

Смерть
1994
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