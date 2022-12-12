Ларин Михаил Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Михаил Потапович

Ларин Михаил Потапович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1869 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1895 и 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1894

Отец: Ларин Потап

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1913

Жена: Ларина Ирина Алексеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр. (18 л 7 мес) Невеста - 1 бр (17 л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close