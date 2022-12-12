Ларин Михаил Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1894
Отец: Ларин Потап
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1913
Жена: Ларина Ирина Алексеевна
Жених - 1 бр. (18 л 7 мес) Невеста - 1 бр (17 л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно