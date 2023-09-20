Чернявский Станислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.2004
Сын: Чернявский Илья Станиславович
Мать ребёнка: Чернявская Наталья Павловна
Рождение ребёнка
04.11.2011
Дочь: Чернявская Мария Станиславовна
Мать ребёнка: Чернявская Наталья Павловна