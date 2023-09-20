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Чернявский Станислав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернявская Наталья Павловна

Рождение ребёнка
17.06.2004

Сын: Чернявский Илья Станиславович

Мать ребёнка: Чернявская Наталья Павловна

Рождение ребёнка
04.11.2011

Дочь: Чернявская Мария Станиславовна

Мать ребёнка: Чернявская Наталья Павловна

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