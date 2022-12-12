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Уразка Михаил Васильевич

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

23.10.1906

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1906

Отец: Уразка Василий Иванович

Мать: Уразка Акипина Сергеевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уразка Васса Антоновна

Смерть
1967
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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