Уразка Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1906
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1906
Отец: Уразка Василий Иванович
Мать: Уразка Акипина Сергеевна
Рождение ребёнка
03.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уразка Васса Антоновна
Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уразка Васса Антоновна
Смерть
1967
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край