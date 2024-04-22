Кокорин Петр Алексеев
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Кокорина Ирина Петрова
Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Федорова
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Кокорина Марва Петрова
Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Федорова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847