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Кокорин Петр Алексеев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кокорин Алексей Андреев

Мать: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Кокорина Ирина Петрова

Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1797

Жена: Кокорина Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кокорин Данило Петров

Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кокорина Марва Петрова

Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Федорова

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1847
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