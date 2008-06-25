Баринова Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1918
Дата смерти25.06.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1940
Сын: Баринов Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Баринов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.1941
Дочь: Баринова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Баринов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
09.08.1953
Сын: Баринов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Баринов Андрей Николаевич
Смерть
25.06.2008