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Баринова Лидия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1918

Дата смерти

25.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1940

Сын: Баринов Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Баринов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
01.12.1941

Дочь: Баринова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Баринов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.1953

Сын: Баринов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Баринов Андрей Николаевич

Смерть
25.06.2008

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