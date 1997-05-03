Савельева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1997

Дочь: Варакина Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Варакин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варакин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варакина Карина Анатольевна

Отец ребёнка: Варакин Анатолий

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