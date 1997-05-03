Савельева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1997
Дочь: Варакина Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Варакин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варакин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варакина Карина Анатольевна
Отец ребёнка: Варакин Анатолий