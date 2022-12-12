Елена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Семенова

Елена Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Семен

Мать: Марья Алексеева

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close