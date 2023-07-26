Камалетдинов Рафис Камалетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1933
Отец: Багаутдинов Камалетдин
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1959
Дочь: Рогозина (Камалетдинова) Роза Рафисовна
Мать ребёнка: Камалетдинова (Акмальтинова) Варахия
Рождение ребёнка
25.07.1961