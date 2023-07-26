Камалетдинов Рафис Камалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдинов Рафис Камалетдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1933

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1933

Отец: Багаутдинов Камалетдин

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалетдинова (Акмальтинова) Варахия

Рождение ребёнка
13.11.1959

Дочь: Рогозина (Камалетдинова) Роза Рафисовна

Мать ребёнка: Камалетдинова (Акмальтинова) Варахия

Рождение ребёнка
25.07.1961

Дочь: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна

Мать ребёнка: Камалетдинова (Акмальтинова) Варахия

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