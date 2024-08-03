Бузанова (Баранова) Устинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смерти13.06.1821 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Бракосочетание
12.02.1793 ст.
Данилово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Гребенщикова (Бузанова) Прасковья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бузанов Лаврентий Федорович
Смерть
13.06.1821 ст.
Шадрино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика