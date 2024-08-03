Бузанова (Баранова) Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузанова (Баранова) Устинья Ивановна

Место рождения

Выезд, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

13.06.1821 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Баранов Иван Григорьевич

Мать: Баранова (Сергеева) Ульяна Никитична

Выезд, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1793 ст.

Муж: Бузанов Лаврентий Федорович

Данилово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Гребенщикова (Бузанова) Прасковья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бузанов Лаврентий Федорович

Смерть
13.06.1821 ст.
Шадрино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

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