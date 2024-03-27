Бедретдинов Минажетдин Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедретдинов Минажетдин Мулла

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

26.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бедретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минажетдинов Абдулкадер

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минажетдинов Карим

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минажетдинов Каюм

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1902

Сын: Минажетдинов Абдулазым

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
26.11.1937
Причина смерти: ВМН | Бедретдинов Минажетдин (1865) Формуляр отредактирован пользователем, данные не подтверждены документально и нуждаются в проверке. Дата рождения: 1865 г. Пол: мужчина Национально... Показать все

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