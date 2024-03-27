Бедретдинов Минажетдин Мулла
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1865
Дата смерти26.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Бедретдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минажетдинов Карим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минажетдинов Каюм
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
26.11.1937
Причина смерти: ВМН | Бедретдинов Минажетдин (1865) Формуляр отредактирован пользователем, данные не подтверждены документально и нуждаются в проверке. Дата рождения: 1865 г. Пол: мужчина Национально... Показать все