Танюхина (Танюхина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Танюхин Павел
Мать: Нестерова Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смазнов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смазнов Василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.05.1951
Сын: Танюхин Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно