Танюхина (Танюхина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танюхина (Танюхина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танюхин Павел

Мать: Нестерова Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смазнов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смазнов Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.05.1951

Сын: Танюхин Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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