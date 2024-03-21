Бориева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1964
Дочь: Болотокова-Жаманова Марина Амурбиевна
Отец ребёнка: Болотоков Амурби Тимович
Рождение ребёнка
26.05.1966
Сын: Болотоков Алибек Амурбиевич
Отец ребёнка: Болотоков Амурби Тимович
Рождение ребёнка
1968
Сын: Болотоков Асланбек Амурбиевич
Отец ребёнка: Болотоков Амурби Тимович
Рождение ребёнка
18.03.1975
Сын: Болотоков Азамат Амурбиевич
Отец ребёнка: Болотоков Амурби Тимович
Смерть
1989