Бориева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБориева Екатерина

Бориева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотоков Амурби Тимович

Рождение ребёнка
08.11.1964

Дочь: Болотокова-Жаманова Марина Амурбиевна

Отец ребёнка: Болотоков Амурби Тимович

Рождение ребёнка
26.05.1966

Сын: Болотоков Алибек Амурбиевич

Отец ребёнка: Болотоков Амурби Тимович

Рождение ребёнка
1968

Сын: Болотоков Асланбек Амурбиевич

Отец ребёнка: Болотоков Амурби Тимович

Рождение ребёнка
18.03.1975

Сын: Болотоков Азамат Амурбиевич

Отец ребёнка: Болотоков Амурби Тимович

Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.