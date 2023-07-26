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Головченко Иван Казьмин

Место рождения

Карапыши, Київська область

Дата рождения

До 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Карапыши, Київська область
Бракосочетание
До 1916 ст.

Жена: не указана

Пропал без вести (военное)
10.02.1916 ст.
Место выбытия: д. Башкауцы, д. Коленковцы https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14681408/
Смерть
Неизвестно

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