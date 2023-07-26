Головченко Иван Казьмин
Место рождения
Дата рожденияДо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1916 ст.
Жена: не указана
Пропал без вести (военное)
10.02.1916 ст.
Место выбытия: д. Башкауцы, д. Коленковцы https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14681408/
Смерть
Неизвестно