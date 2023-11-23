Троицкий Никанор Корнилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1810
Отец: Троицкий Корнилий Петров
Мать: Троицкая Ефимия Семенова
Троицкий Никанор Корнилович (1810 — ?) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Корнилия Троицкого. Служил пономарем в том же селе. Жена его Матрена Гавриловна (1809-?). Дети: Ол... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Померанцева (Троицкая) Ольга Никанорова
Мать ребёнка: Троицкая Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Троицкая Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Троицкая) Феоктиста Никанорова
Мать ребёнка: Троицкая Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Троицкий Александр Никаноров
Мать ребёнка: Троицкая Матрена Гаврилова
Троицкий Александр Никанорович (1840 — 1889) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Никанора Троицкого. В 1860 году окончил Костромскую духовную семинарию. В 1861 году рукополо... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Сын: Корнилов Василий Никаноров
Мать ребёнка: Троицкая Матрена Гаврилова
Корнилов Василий Никанорович (1846 — 1913) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Никанора Троицкого. Обучался в Галичском уездном духовном училище. Служил дьячком, псаломщиком... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корнилов Геннадий Никаноров
Мать ребёнка: Троицкая Матрена Гаврилова
Корнилов Геннадий Никанорович (1849 — ?) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Никанора Троицкого. В 1872 году окончил Костромскую духовную семинарию. Священник Богородицкой ц... Показать все
Смерть
Неизвестно