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Иванушкин Сергей Георгиевич

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Место рождения

Россия, Нижний Новгород

Дата рождения

Около 18.08.1960

Дата смерти

17.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.08.1960

Отец: Иванушкин Георгий

Мать: скрыто настройками приватности

Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
16.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.2013
Россия, Нижний Новгород
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