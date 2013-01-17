Иванушкин Сергей Георгиевич
Место рожденияРоссия, Нижний Новгород
Дата рожденияОколо 18.08.1960
Дата смерти17.01.2013
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.08.1960
Отец: Иванушкин Георгий
Мать: скрыто настройками приватности
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
16.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.2013
Россия, Нижний Новгород