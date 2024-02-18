Яковлева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.09.1906
Федорцево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Крестьянская вдова. воспреемник у Михаила (сына крестьянина Петра Григорьева и жены его Марии Васильевой с деревни Федорцево)
Смерть
Неизвестно

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