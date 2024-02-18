Яковлева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
03.09.1906
Федорцево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Крестьянская вдова. воспреемник у Михаила (сына крестьянина Петра Григорьева и жены его Марии Васильевой с деревни Федорцево)
Смерть
Неизвестно