Отец Николая Стерликова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отец Николая Стерликова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерликова Ольга

Мать ребёнка: Мать Николая Стерликова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерликова Екатерина

Мать ребёнка: Мать Николая Стерликова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерликов Николай

Мать ребёнка: Мать Николая Стерликова

Смерть
Неизвестно
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