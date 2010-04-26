Березина (Смотрина) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1925
Дата смерти26.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1925
Работа или профессия
Около 1943
"Мобилиз. на Гад.Торфор" бригадир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Березин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Березин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Владимир Александрович
Смерть
26.04.2010
Похороны
Неизвестно
Лопатинское кладбище, с.Пищалье, Оричевский район