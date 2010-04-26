Березина (Смотрина) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Смотрина) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1925

Дата смерти

26.04.2010

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1925

Отец: Смотрин Иван Степанович

Мать: Смотрина Матрена Васильевна

Работа или профессия
Около 1943
"Мобилиз. на Гад.Торфор" бригадир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Березин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Березин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Владимир Александрович

Смерть
26.04.2010
Похороны
Неизвестно
Лопатинское кладбище, с.Пищалье, Оричевский район
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