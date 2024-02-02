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Коровин Иван Акимович
Коровин Иван Акимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
1817
Пол
Мужской
Отец
Коровин Аким Фёдорович
1793 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Коровин Аким Фёдорович
Мать: не указана
Смерть
1817
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