Короткова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Коротков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Коротков Алексей Афанасьевич
Деревня Круглица Протасовского района Орловской области
Рождение ребёнка
08.11.1921
Отец ребёнка: Коротков Алексей Афанасьевич
Деревня Круглица Протасовского района Орловской области
Смерть
1944