Короткова Мария Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Короткова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Коротков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Коротков Алексей Афанасьевич

Деревня Круглица Протасовского района Орловской области
Рождение ребёнка
08.11.1921

Сын: Коротков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Коротков Алексей Афанасьевич

Деревня Круглица Протасовского района Орловской области
Смерть
1944

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