Корягина Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корягин Леонид Львович

Отец ребёнка: Корягин Лев (Левонтий) Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корягин Владимир Львович

Отец ребёнка: Корягин Лев (Левонтий) Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягин Лев (Левонтий) Николаевич

Рождение ребёнка
01.12.1937

Дочь: Зимина (Корягина) Валерия Львовна

Отец ребёнка: Корягин Лев (Левонтий) Николаевич

Смерть
Неизвестно

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