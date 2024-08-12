Корягина Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корягин Лев (Левонтий) Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корягин Лев (Левонтий) Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1937
Дочь: Зимина (Корягина) Валерия Львовна
Отец ребёнка: Корягин Лев (Левонтий) Николаевич
Смерть
Неизвестно