Щулькина ?(2) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щулькина ?(2)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фисюра (Щулькина) Ульяна Герасимовна

Отец ребёнка: Щулькин Герасим Андреевич

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щулькин Давид Герасимович

Отец ребёнка: Щулькин Герасим Андреевич

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щулькин Герасим Андреевич

Смерть
Неизвестно
Казинка, Валуйский, Белгородская область

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