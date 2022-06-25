Ling Jaanus
Место рожденияТаллинн
Дата рождения16.09.1951
Дата смерти25.06.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2022
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно