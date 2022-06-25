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Ling Jaanus

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Место рождения

Таллинн

Дата рождения

16.09.1951

Дата смерти

25.06.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.2022
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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