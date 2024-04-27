Рима Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРима

Рима

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.