Mandel (Moyel) Hene Baile — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mandel (Moyel) Hene Baile

Место рождения

Торчин, Житомирська область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1847 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

1873 г.р.
1884 г.р.
1891 г.р.
Около 1895 г.р.
Около 1897 г.р.
Около 1898 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Freidman Shara Hava

Отец ребёнка: Mandel Binyomin

Торчин, Житомирська область
Рождение
Около 1874

Отец: Moyel Avram Ber

Мать: Moyel Gitel

Торчин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Kovalskis Golda

Отец ребёнка: Mandel Binyomin

Бракосочетание
Около 1890

Муж: Mandel Binyomin

Торчин, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.06.1891

Сын: Israel Hyman

Отец ребёнка: Mandel Binyomin

Торчин, Волинська область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Dvorah

Отец ребёнка: Mandel Binyomin

Торчин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Yenta

Отец ребёнка: Mandel Binyomin

Торчин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Rachel

Отец ребёнка: Mandel Binyomin

Торчин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mandel Chaya Peshe

Отец ребёнка: Mandel Binyomin

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1925
Торчин, Волинська область
Смерть
1925
Торчин, Житомирська область
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