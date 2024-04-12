Mandel (Moyel) Hene Baile
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Freidman Shara Hava
Отец ребёнка: Mandel Binyomin
Рождение
Около 1874
Отец: Moyel Avram Ber
Мать: Moyel Gitel
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Kovalskis Golda
Отец ребёнка: Mandel Binyomin
Бракосочетание
Около 1890
Муж: Mandel Binyomin
Рождение ребёнка
03.06.1891
Сын: Israel Hyman
Отец ребёнка: Mandel Binyomin
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Dvorah
Отец ребёнка: Mandel Binyomin
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Yenta
Отец ребёнка: Mandel Binyomin
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Rachel
Отец ребёнка: Mandel Binyomin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mandel Chaya Peshe
Отец ребёнка: Mandel Binyomin
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1925
Смерть
1925