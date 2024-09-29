Хайновская (Семенова) Зиновия Феклистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти12.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1918
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
11.08.1923
Болдырево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1929
Смерть
12.02.1982
Ишим, город Ишим, Тюменская область