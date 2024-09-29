Хайновская (Семенова) Зиновия Феклистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайновская (Семенова) Зиновия Феклистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

12.02.1982

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Семенов Феклист Федорович

Мать: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайновский Антон Ульянович /Юлианович

Рождение ребёнка
12.09.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайновский Антон Ульянович /Юлианович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайновский Антон Ульянович /Юлианович

Рождение ребёнка
11.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайновский Антон Ульянович /Юлианович

Болдырево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайновский Антон Ульянович /Юлианович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайновский Антон Ульянович /Юлианович

Смерть
12.02.1982
Ишим, город Ишим, Тюменская область

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