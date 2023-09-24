Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиМежду 1848 и 1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Дмитрий Артемьевич
Мать: Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.04.1818 ст.
Сын: Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна
ГАЯО ф230оп1-4д7026А стр321об-322(323)
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.10.1826 ст.
Сын: Яков Михайлович
Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна
ГАЯО ф230оп1-5д10059А Яков Михаила Дмитриева стр352об-353(336)
Рождение ребёнка
21.01.1828 ст.
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна
ГАЯО ф230оп1-6д10792А Ксения Михаила Дмитриева №4 стр107об-108(111)
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Синклития Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна
Смерть
Между 1848 и 1864 ст.