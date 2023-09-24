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Михаил Дмитриевич

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Между 1848 и 1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Дмитрий Артемьевич

Мать: Екатерина Андреевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Фёдоровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.04.1818 ст.

Сын: Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230оп1-4д7026А стр321об-322(323)
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1826 ст.

Сын: Яков Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230оп1-5д10059А Яков Михаила Дмитриева стр352об-353(336)
Рождение ребёнка
21.01.1828 ст.

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230оп1-6д10792А Ксения Михаила Дмитриева №4 стр107об-108(111)
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Синклития Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1848 и 1864 ст.
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

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