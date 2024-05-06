Говорушкин Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1999
Сын: Говорушкин Александр Игоревич
Мать ребёнка: Говорушкина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
07.01.2011
Дочь: Говорушкина Мария Игоревна
Мать ребёнка: Говорушкина Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно