Говорушкин Игорь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Говорушкин Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорушкина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.06.1999

Сын: Говорушкин Александр Игоревич

Мать ребёнка: Говорушкина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.01.2011

Дочь: Говорушкина Мария Игоревна

Мать ребёнка: Говорушкина Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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