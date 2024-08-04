Метлин Егор Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Метлин Лука Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева (Метлина) Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Метлин Егор Егорович
Мать ребёнка: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Метлин Иван Егорович
Мать ребёнка: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна
Рождение ребёнка
21.05.1907
Дочь: Пищенкова (Метлина) Елена Егоровна
Мать ребёнка: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна