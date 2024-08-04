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Метлин Егор Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Метлин Лука Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева (Метлина) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Метлин Егор Егорович

Мать ребёнка: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна

Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Метлин Иван Егорович

Мать ребёнка: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна

Рождение ребёнка
21.05.1907

Дочь: Пищенкова (Метлина) Елена Егоровна

Мать ребёнка: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна

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