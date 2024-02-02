Сазонова -- Агриппина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1901
Сын: Сазонов Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Сазонов Яков Никитович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно