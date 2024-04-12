Дедова Ефросинья Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Ефросинья Агафонова

Место рождения

Рахманово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Между 1817 и 1828

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Агафон

Мать: не указана

Рахманово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Дедов Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Дедов Лазарь Гаврилов

Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Дедов Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Агафья Гаврилова

Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Гаврила Иванов

Смерть
Между 1817 и 1828
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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