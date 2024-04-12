Дедова Ефросинья Агафонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиМежду 1817 и 1828
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1759
Отец: Агафон
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Агафья Гаврилова
Отец ребёнка: Дедов Гаврила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Гаврила Иванов
Смерть
Между 1817 и 1828
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино