(Мальцова) Гликерья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Мальцов Тихон
Мать: не указана
Соц. звание: крестьяне Место проживания: Заостровская д. Возраст на 1834 год: 19 лет № семьи по ревизии: 13. Члены семьи: Мальцов Егор Тихонович Мальцов Карп Тихонович - брат, 26 лет, Мальцова Дар... Показать все
Смерть
Неизвестно