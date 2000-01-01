(Мальцова) Гликерья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальцова) Гликерья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Мальцов Тихон

Мать: не указана

Соц. звание: крестьяне Место проживания: Заостровская д. Возраст на 1834 год: 19 лет № семьи по ревизии: 13. Члены семьи: Мальцов Егор Тихонович Мальцов Карп Тихонович - брат, 26 лет, Мальцова Дар... Показать все
Смерть
Неизвестно
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