Копенкин Дмитрий Николаевич
Место рожденияВоронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1845
Черноморский линейный 15 батальон рядовой Дмитрий Григорьев сын Копенкин отдан в рекруты Задонского уезда с. Хлевного , из государственных крестьян, холост
Рождение
1858
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Бракосочетание
Неизвестно