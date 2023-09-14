Копенкин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопенкин Дмитрий Николаевич

Копенкин Дмитрий Николаевич

avatar

Место рождения

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1845
Черноморский линейный 15 батальон рядовой Дмитрий Григорьев сын Копенкин отдан в рекруты Задонского уезда с. Хлевного , из государственных крестьян, холост
Рождение
1858

Отец: Копенкин Николай Григорьевич

Мать: Копенкина Елена Ивановна

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копенкина Стефанида Трофимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close