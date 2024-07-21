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Казанцев Степан

Место рождения

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
переехали 1802
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
1801 переехали вся семья
Рождение ребёнка
До 1778

Сын: Казанцев Дементий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

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