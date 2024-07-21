Казанцев Степан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
переехали 1802
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: не указана
1801 переехали вся семья
Рождение ребёнка
До 1778
Сын: Казанцев Дементий Степанович
Мать ребёнка: не указана