Зааьялова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зааьялова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2932

Дата смерти

23.12.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1952

Сын: Кузнецов Сергей Порфирьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Алексневич

Смерть
23.12.1983
Рождение
08.02.2932

Отец: Завьялов Иван Иванович

Мать: Байкалова Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Алексневич

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