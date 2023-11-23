Зааьялова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.2932
Дата смерти23.12.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1952
Сын: Кузнецов Сергей Порфирьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Алексневич
Смерть
23.12.1983
Рождение
08.02.2932
Отец: Завьялов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Алексневич