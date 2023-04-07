Епифанов Сергей Вячеславович
Место рождения
Дата рождения28.01.1963
Дата смерти07.04.2023
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1963
Рождение ребёнка
06.03.1987
Дочь: Полунина Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Епифанова Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Епифанова Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епифанова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Епифанова Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.2023