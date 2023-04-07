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Епифанов Сергей Вячеславович

Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

28.01.1963

Дата смерти

07.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1963

Отец: Епифанов Вячеслав Петрович

Мать: Епифанова Фаина Андреевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.03.1987

Дочь: Полунина Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Епифанова Марина Александровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Епифанова Марина Александровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епифанова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Епифанова Марина Александровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифанова Марина Александровна

Смерть
07.04.2023
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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