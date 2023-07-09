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Проскуряков Мартин Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Проскуряков Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Проскураков Андрей Мартинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1821

Сын: Проскуряков Николай Мартинович

Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1823

Дочь: Проскуракова Матрона Мартиновна

Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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