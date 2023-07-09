Проскуряков Мартин Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Проскуряков Игнат
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Проскураков Андрей Мартинович
Рождение ребёнка
03.05.1821
Сын: Проскуряков Николай Мартинович
Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
10.11.1823
Дочь: Проскуракова Матрона Мартиновна
Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно