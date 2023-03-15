Широков Игнат
Место рождения
Дата рождения19.01.1917
Дата смерти08.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917
Отец: Широков Кузьма
Мать: Широкова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Анатолий
Мать ребёнка: Широкова (Бунтина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова (Бунтина) Анна
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1917 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, Троицкое Место призыва Башмаковский РВК, Пензенская обл., Башмаковский р-н Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская час... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1952
Дочь: (Широкова) Антонина
Мать ребёнка: Широкова (Бунтина) Анна
Рождение ребёнка
28.10.1954
Дочь: Сырцова (Широкова) Наталья
Мать ребёнка: Широкова (Бунтина) Анна
Рождение ребёнка
28.05.1958
Сын: Широков Николай
Мать ребёнка: Широкова (Бунтина) Анна
Смерть
08.11.1982