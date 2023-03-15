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Широков Игнат

Место рождения

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.01.1917

Дата смерти

08.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917

Отец: Широков Кузьма

Мать: Широкова Акулина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Анатолий

Мать ребёнка: Широкова (Бунтина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова (Бунтина) Анна

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1917 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, Троицкое Место призыва Башмаковский РВК, Пензенская обл., Башмаковский р-н Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская час... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1952

Дочь: (Широкова) Антонина

Мать ребёнка: Широкова (Бунтина) Анна

Рождение ребёнка
28.10.1954

Дочь: Сырцова (Широкова) Наталья

Мать ребёнка: Широкова (Бунтина) Анна

Рождение ребёнка
28.05.1958

Сын: Широков Николай

Мать ребёнка: Широкова (Бунтина) Анна

Смерть
08.11.1982

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