Шанина (Шилкина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1975
Дата смерти10.11.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1975
Отец: Мозжалов Александр
Мать: Мозжалова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
29.07.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2012
р. п Ворсма павловский район
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ворсма