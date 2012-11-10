Шанина (Шилкина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанина (Шилкина) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1975

Дата смерти

10.11.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1956 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1975

Отец: Мозжалов Александр

Мать: Мозжалова Мария Осиповна

Рождение ребёнка
29.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2012
р. п Ворсма павловский район
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ворсма
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