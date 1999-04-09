Валявин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалявин Александр Павлович

Валявин Александр Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

09.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: Валявин Павел Фёдорович

Мать: Валявина Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
06.01.1957

Дочь: Родионова Нина Александровна

Мать ребёнка: Валявина Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
01.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Валентина Анатольевна

Смерть
09.04.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close