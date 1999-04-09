Валявин Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти09.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Рождение ребёнка
06.01.1957
Дочь: Родионова Нина Александровна
Мать ребёнка: Валявина Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
01.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валявина Валентина Анатольевна
Смерть
09.04.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область