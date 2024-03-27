Чиркова (Рожнева) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Рожнева) Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1902

Дата смерти

09.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1902

Отец: Рожнёв Павел Андреевич

Мать: Рожнева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиркова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Чирков Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1921

Дочь: Стерхова (Чиркова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Чирков Василий Иванович

Толстик, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.07.1925

Сын: Чирков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чирков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чирков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чирков Василий Иванович

Смерть
09.03.1984

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