Чиркова (Рожнева) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1902
Дата смерти09.03.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1902
Отец: Рожнёв Павел Андреевич
Мать: Рожнева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Чирков Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1921
Дочь: Стерхова (Чиркова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Чирков Василий Иванович
Толстик, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.07.1925
Сын: Чирков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чирков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Чирков Василий Иванович
Смерть
09.03.1984