Марфин Александр Ильич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфин Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1919

Дочь: (Марфина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Ефимия Афанасьевна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Руднев Василий Яковлевич Скрынникова Анна Гаврииловна
Смерть
Неизвестно

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