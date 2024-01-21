Сергей Ипатов
Место рождения
Дата рождения1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Ипат
Мать: Анна Кириллова
Исповед.ведомости за 1798-1799гг.
Рождение ребёнка
01.12.1781 ст.
Сын: Антон Сергеев
Мать ребёнка: Марья Осипова
МК за 1780-1805 гг. Исповед.ведомости за 1798-1799гг.
Рождение ребёнка
01.12.1783 ст.
Сын: Данил Сергеев
Мать ребёнка: Марья Осипова
МК за 1780-1805 гг. Исповед.ведомости за 1798-1799гг. Восприемник д. Якимово Иван Васильев
Рождение ребёнка
27.12.1784 ст.
Сын: Степан Сергеев
Мать ребёнка: Марья Осипова
МК за 1780-1805 гг. Исповед.ведомости за 1798-1799гг. Восприемник брат родной Сергея Федор Ипатов.
Рождение ребёнка
24.04.1787 ст.
Дочь: Елизавета Сергеева
Мать ребёнка: Марья Осипова
МК 1780-1805гг. Восприемник д. Якимово его сестра Федосья Ипатова
Рождение ребёнка
15.07.1790 ст.
Дочь: Улита Сергеева
Мать ребёнка: Марья Осипова
МК 1780-1805гг. Восприемник д. Якимово мать Сергея Анна Кириллова.
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Мавра Сергеева
Мать ребёнка: Марья Осипова
Брат Антон Сергеев из Екимова, к 1837 году был уже умерший. Его дочь Ирина Антонова вышла в Кобылино за вдовца Акима Ларионова в 1837. Исповед.ведомости за 1798-1799гг. Родилась в 1791.
Смерть
Неизвестно