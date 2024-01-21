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Сергей Ипатов

Место рождения

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Ипат

Мать: Анна Кириллова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед.ведомости за 1798-1799гг.
Рождение ребёнка
01.12.1781 ст.

Сын: Антон Сергеев

Мать ребёнка: Марья Осипова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МК за 1780-1805 гг. Исповед.ведомости за 1798-1799гг.
Рождение ребёнка
01.12.1783 ст.

Сын: Данил Сергеев

Мать ребёнка: Марья Осипова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МК за 1780-1805 гг. Исповед.ведомости за 1798-1799гг. Восприемник д. Якимово Иван Васильев
Рождение ребёнка
27.12.1784 ст.

Сын: Степан Сергеев

Мать ребёнка: Марья Осипова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МК за 1780-1805 гг. Исповед.ведомости за 1798-1799гг. Восприемник брат родной Сергея Федор Ипатов.
Рождение ребёнка
24.04.1787 ст.

Дочь: Елизавета Сергеева

Мать ребёнка: Марья Осипова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МК 1780-1805гг. Восприемник д. Якимово его сестра Федосья Ипатова
Рождение ребёнка
15.07.1790 ст.

Дочь: Улита Сергеева

Мать ребёнка: Марья Осипова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МК 1780-1805гг. Восприемник д. Якимово мать Сергея Анна Кириллова.
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Мавра Сергеева

Мать ребёнка: Марья Осипова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Брат Антон Сергеев из Екимова, к 1837 году был уже умерший. Его дочь Ирина Антонова вышла в Кобылино за вдовца Акима Ларионова в 1837. Исповед.ведомости за 1798-1799гг. Родилась в 1791.
Смерть
Неизвестно

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