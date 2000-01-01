Горлов Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлов Николай Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1954

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1977

Дочь: Горлова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Горлова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
16.04.1980

Сын: Горлов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Горлова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Гантимурова Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Валентина Павловна

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