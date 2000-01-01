Горлов Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1954
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1977
Дочь: Горлова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Горлова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
16.04.1980
Мать ребёнка: Горлова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Гантимурова Фаина
Бракосочетание
Неизвестно