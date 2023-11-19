Антропов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1990
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Антропов Иван Иванович
Мать: Хмелёва Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1990