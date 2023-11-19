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Антропов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Антропов Иван Иванович

Мать: Хмелёва Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1990

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